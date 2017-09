Huragan zniszczył prywatną wyspę Bransona. Miliarder obwinia Trumpa i politykę klimatyczną USA

1 czerwca Donald Trump ogłosił, że USA wycofują się z paryskiego porozumienia klimatycznego. Prezydent argumentował, że porozumienie jest „zabójcze dla miejsc pracy” oraz zarzucił, że „dyskryminuje amerykańskich pracowników, pracodawców i podatników”, faworyzując tym samym Chiny czy Indie. Wcześniej prezydent USA twierdził, że „globalne ocieplenie to oszustwo” . Działania amerykańskiego przywódcy skrytykował przedsiębiorca Richard Branson, którego posiadłość na prywatnej wyspie Necker została zniszczona przez huragan Irma. Branson kupił Necker Island kiedy miał 28-lat za 180 tys. funtów od Lorda Cobhama. W trzy lata zmienił wyspę w prywatny kurort.

– Nigdy nie można mieć 100-procentowej pewności, czy huragany są spowodowane zmianami klimatycznymi, jednak naukowcy od wielu lat ostrzegają, że jeśli nie podejmiemy działań chroniących klimat, coraz częściej będzie dochodziło do tak gwałtownych i przerażających zjawisk jak huragan Irma, Jose czy Maria. Warto zwrócić uwagę, że w ciągu zaledwie kilku tygodni przez USA przetoczyły się silniejsze huragany niż przez kilka ostatnich lat. Niestety, obawiam się, że to dopiero początek koszmaru, który nas czeka – mówił Branson.

Założyciel Virgin Group podkreślił, że „99 proc. naukowców mówi o zmianach klimatycznych” . – Jest tylko jedna osoba, która w to nie wierzy. Niestety, właśnie ta osoba zasiada w Białym Domu i rządzi krajem. Polityka klimatyczna prezydenta jest nieodpowiedzialna i po prostu bardzo krótkowzroczna i szkodliwa. A jej efekty już widać gołym okiem – podkreślił Branson. Tuż po tym, jak huragan Irma zniszczył Karaiby, miliarder złożył wniosek do brytyjskiego rządu o uchwalenie tzw. Planu Marshalla dla poszkodowanych. W opinii Bransona „rząd Wielkiej Brytanii będzie miał do odegrania ogromną rolę, zarówno w kwestii krótko, jak i długoterminowej pomocy dla ofiar kataklizmu” .

Galeria:

Rezydencja Richarda Bransona po przejściu huraganu Irma