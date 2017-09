BBC: May zaoferuje Unii Europejskiej 20 mld euro

Według dziennikarki stacji BBC, w piątek premier Theresa May powie, że Wielka Brytania jest skłonna zapłacić Unii Europejskiej 20 miliardów euro w okresie przejściowym po Brexicie, jeżeli otrzyma dostęp do jednolitego rynku. Premier ma wygłosić przemówienie we Włoszech oraz przedstawić wizję przyszłych relacji z Unią. Wcześniej May miała o swojej decyzji poinformować najważniejszych ministrów. Jednolity rynek UE to polityka opierająca się na swobodnym przepływie osób, kapitału, towarów oraz swobodnym świadczeniu usług.

Dziennikarka dodała także, że 20 miliardów nie pokryje długoterminowych zobowiązań, więc ostateczny rachunek za wyjście ze Wspólnoty może okazać się znacznie wyższy.

W marcu szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział, że rachunek za „rozwód” Wielkiej Brytanii z Unią Europejską wyniesie około 58 mld euro.