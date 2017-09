Zmarła Liliane Bettencourt, najbogatsza kobieta świata

O śmierci francuskiej bizneswoman poinformowała jej córka. „Liliane Bettencourt zmarła w nocy w domu. 21 października skończyłaby 95 lat. Mama odeszła w spokoju” – brzmi oświadczenie córki miliarderki, Françoise Bettencourt-Meyers. Jej matka w 2012 roku wycofała się z życia publicznego m.in. ze względu na pogłębiającą się chorobę Alzheimera.

Bettencourt była szefową i głównym udziałowcem firmy L'Oreal. Przedsiębiorstwo przed laty założył jej ojciec – w początkach działalności skupiało się ono na produkcji farby do włosów. Bettencourt przejęła majątek po ojcu w 1957 roku, dziedzicząc wówczas 27,5 proc. akcji koncernu. Obecnie w rękach jej rodziny znajduje się 33 proc. udziałów w L'Oreal, czwartej co do wielkości francuskiej firmie.

Według tegorocznego rankingu „Forbes” fortuna Liliane Bettencourt wynosiła około 40 mld dolarów, co dawało jej miejsce na czele najbogatszych kobiet świata.