Uciekła z Korei Północnej. Opowiedziała o „rozrywkach” Kim Dzong Una

Dziennik zmienił imię 26-letniej kobiety na Hee Yeon Lim, by chronić jej bezpieczeństwo, ponieważ opowiadając o tym, co dzieje się w Korei Północnej, zaryzykowała własnym życiem. Hee Yeon Lim przyznała, że wpajano jej do głowy, iż Kim Dzong Un jest jak bóstwo. Tymczasem, gdy go poznała, okazał się przerażający i nie było w nim nic boskiego.

Hee Yeon Lim postanowiła zbiec z Korei po śmierci ojca, Wui Yeona Lima, który zmarł z powodu problemów z alkoholem. Wiedziała, że zostawia za sobą uprzywilejowane życie ale także ogromne niebezpieczeństwo. Uciekła wraz z matką i młodszym bratem. Zostali wywiezieni do Chin, następnie do Laosu, na końcu do południowokoreańskiej stolicy – Seulu.

Kobieta wytłumaczyła, że w Pjongjangu każdy otwarcie popiera Kim Dzong Una, ponieważ w innym wypadku, grozi im śmierć. Nawet wewnątrz jego najbliższych kręgów i za najmniejszy przejaw nielojalności. – Kim Dzong Un straszy wojną, ponieważ czuje się przyparty do muru. Jest przerażony, że jego reżim się skończy i nie będzie miał dokąd pójść. Ja uciekłam, ale on wie, że nie może tego zrobić, dlatego czuje, że musi sprawiać wrażenie silnego – powiedziała.

Publiczne egzekucje