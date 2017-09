Przemówienie premier May. Padła ważna deklaracja w sprawie obecności obywateli UE na Wyspach

We Florencji odbywa się spotkanie poświęcone przyszłym relacjom Unii Europejskiej z Wielką Brytanią. Theresa May podkreśliła, że opuszczenie przez Wielką Brytanię UE będzie „przełomowym momentem w historii narodu” . – Nasze życie po Brexicie będzie zupełnie inne, ale my zostaniemy takimi samymi ludźmi. Będą się dla nas liczyć takie same wartości – tłumaczyła. Szefowa rządu zaznaczyła, że „jej kraj zawsze będzie stawał w obronie europejskich wartości, ponieważ Brexit oznacza wyjście z Unii Europejskiej, ale nie z Europy” .May dodała, że ma nadzieję, iż wcześniejsze ustalenia dotyczące polityki obronnej oraz bezpieczeństwa pozostaną w mocy. Zadeklarowała, że Brexit nie wpłynie na zmianę stanowiska Wielkiej Brytanii w najbardziej palących kwestiach takich jak walka z terroryzmem czy kryzysem migracyjnym.

– Nadal chcemy zostać najbliższym przyjacielem oraz partnerem UE. Chcemy, aby obywatele Unii Europejskiej mogli pozostać w naszym kraju również po Brexicie – powiedziała May. Premier zaznaczyła, że ma nadzieję, iż porozumienie w tej sprawie zostanie jak najszybciej zawarte. Polityk zapewniła, że „prawa obywateli UE zostaną wpisane do brytyjskiego systemu prawnego” . Ponadto, szefowa brytyjskiego rządu podkreśliła, że Brytyjczycy są gotowi na przyznanie Trybunałowi Sprawiedliwości UE roli w rozpatrywaniu spraw, które odnoszą się do ochrony praw obywateli UE, którzy po Brexicie pozostaną na terenie Wielkiej Brytanii. May zadeklarowała, że chciałaby, aby Wielka Brytania i Unia Europejska zachowały wzajemny dostęp do rynków.

Z przemówienia premier May wynika, że zostanie wprowadzony dwuletni okres przejściowy, który zostanie przeznaczony na dostosowanie przepisów i praktyczne ich wprowadzenie. May oceniła, że „przyszłość Wielkiej Brytanii po Brexicie będzie świetlana” . – Jeśli uda nam się osiągnąć porozumienie końcowe, wówczas zapomnimy o różnicach, z którymi się mierzyliśmy i będziemy mogli przezwyciężyć wszystkie trudności – podkreśliła.



„New York Times” zwraca uwagę na fakt, iż mimo tego, że formalnie do Brexitu ma dojść w marcu 2019 roku, nadal nie ma żadnych postępów w negocjacjach. Według komentatorów, od czasu ogłoszenia wyników referendum obu stronom nie udało się wypracować żadnego kompromisu, a w negocjacjach zapanował impas.

„Polska dostrzega sens rozmów o okresie przejściowym”

Przemówienie szefowej brytyjskiego rządu skomentował wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. – Bez wątpienia Unia Europejska i Wielka Brytania potrzebują jak najbliższego partnerstwa w sprawie bezpieczeństwa, o którym bardzo rzeczowo w aspekcie wewnętrznym i zewnętrznym mówiła premier May. Problemem negocjacji jest dziś przede wszystkim właściwe rozliczenie finansowe – dodał Szymański.