Dyrektor i nauczyciel gwałcili uczennicę, a następnie zmusili do aborcji. 18-latka jest w stanie krytycznym

BBC donosi, że nastolatka, która miała być przez trzy miesiące gwałcona przez pracowników szkoły, jest w stanie krytycznym po tym, jak została zmuszona do przeprowadzenia aborcji.

Dramatyczne zdarzenia rozegrały się w stanie Radżastan w północno-zachodnich Indiach. 18-letnia dziewczyna przez trzy miesiące miała być gwałcona przez dyrektora i nauczyciela szkoły, do której uczęszczała. Gdy okazało się, że nastolatka zaszła w ciążę, mężczyźni zmusili ją do usunięcia dziecka. Przeprowadzony nielegalnie zabieg doprowadził do krwotoku wewnętrznego u nastolatki. Dziewczyna w stanie krytycznym przebywa obecnie w szpitalu w Jaipur, do którego została przyjęta w poniedziałek.

O ciąży oraz aborcji 18-latka nie poinformowała rodziny. Jej bliscy dopiero od lekarzy dowiedzieli się o tym, co przeszła dziewczyna. BBC Hindu informuje, że ofiara gwałtu jest w stanie krytycznym. Jej oprawcy zostali aresztowani. Portal brytyjskiej telewizji podkreśla, że dramat 18-latki wywołał burzliwe protesty pod szkołą.