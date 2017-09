Iran dołącza do Korei Północnej i rzuca wyzwanie USA. „Przetestowaliśmy pocisk średniego zasięgu”

Po wielkiej krytyce, jaka spłynęła na rząd w Iranie ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa, tamtejsza telewizja państwowa pokazała moment odpalenia nowego pocisku średniego zasięgu (do 2000 km.). Zagraniczni komentatorzy połączyli oba wydarzenia i uznali tę demonstrację za pokaz siły kraju i sygnał w stronę USA. Podobnie odczytane zostały słowa prezydenta Iranu Hasana Rowhaniego, który na piątkowej paradzie wojsk zapowiedział powiększanie arsenału rakietowego. W swojej przemowie podkreślał, że Iran nie będzie prosił żadnego kraju o pozwolenie na tego typu działania.

Trump ostro o Iranie

Na to przemówienie czekał cały świat. We wtorek 19 września prezydent USA Donald Trump po raz pierwszy od momentu wejścia do Białego Domu wystąpił przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Znany z talentu oratorskiego polityk nie zawiódł oczekiwań i wygłosił przemowę, w której nie brakowało mocnych tez. Stwierdził między innymi, że Organizacja Narodów Zjednoczonych powstała właśnie dla takich spraw, jak problem z grożącym całemu światu reżimem północnokoreańskim. Jego zdaniem od postawy ONZ wobec tego kryzysu, zależeć będzie ocena jej przydatności.

Na forum ONZ Trump skrytykował także Iran i porozumienie zawarte z Teheranem przez administrację prezydenta Baracka Obamy. W jego ocenie była to „jedna z najgorszych i najbardziej jednostronnych transakcji, do jakich kiedykolwiek przystąpiły Stany Zjednoczone”. Dodatkowo Trump określił Iran jako „wyczerpanego ekonomicznie awanturnika, którego głównym artykułem eksportowym jest przemoc”, a porozumienie poprzedniego prezydenta określił jako „żenujące”. – Sprawa ta nie jest jeszcze zamknięta – zapowiedział wówczas.