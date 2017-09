Kolejne potężne trzęsienie ziemi w Meksyku

Ziemia zatrzęsła się w sobotę rano czasu lokalnego w południowym stanie Oaxa. Służby podały, że wstępnie założyć można, iż przyniosło ono ze sobą znacznie mniej strat, niż to, które nawiedziło Meksyk we wtorek.

Media informują, że ludzie masowo wybiegli na ulicę, po tym jak wstrząsy spowodowały „kołysanie się budynków”. Korespondent CBS News podał, że w stolicy kraju rozbrzmiały sygnały alarmowe.

Według najnowszych informacji podawanych przez władze w wyniku trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,1, które nawiedziło kraj we wtorek zginęły 295 osób. W środę w Meksyku ogłoszono trzydniową żałobę narodową, aby uczcić pamięć ofiar trzęsienia ziemi, które nawiedziło we wtorek ten kraj. Enrique Pena Nieto podziękował także za wszelkie wyrazy wsparcia i solidarności z jego państwem płynące z zaprzyjaźnionych krajów. Zaznaczył, że solidarność i nieustępliwość Meksykanów pozwoli pozbierać się państwu i iść do przodu po tej tragicznej katastrofie. Podkreślił jednocześnie, że liczy się każda minuta i teraz największym priorytetem jest niesienie pomocy rannym. Według amerykańskich służb geologicznych, epicentrum wstrząsów znajdowało się w odległości około 8 kilometrów na południowy wschód od miasta Atencingo w stanie Puebla na głębokości ponad 50 km.

Galeria:

Trzęsienie ziemi w Meksyku