„To największa katastrofa naturalna w tym stuleciu”. Portoryko zmaga się ze skutkami huraganu Maria

Galeria:

Huragan Maria widziany z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Jak przekazał gubernator, huragan Georges spowodował straty w wysokości od siedmiu do dziesięciu miliardów dolarów. W wypadku huraganu Maria są to znacznie większe sumy. Ricardo Rossello określił huragan Maria „największą katastrofą naturalną w tym stuleciu”.

3,4 miliony osób mieszkających na wyspie wciąż nie ma prądu. Tylko 25 procent mieszkańców ma dostęp do wody pitnej. Na stacjach benzynowych brakuje paliwa. Z najnowszych informacji wynika, że huragan zabił na Karaibach ponad 30 osób.

W czwartek 21 września Maria dotarł do wschodniego wybrzeża Dominikany, przemieszczając się z prędkością 15 km/h. Wiatr w porywach może osiągać do 175 km/h. Meteorolodzy ostrzegają, że huragan jeszcze może przybrać na sile i ponownie stać się huraganem wyższej kategorii skali Saffira-Simpsona. Teraz obniżono ją z czwartej do trzeciej.