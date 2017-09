Znamy wyniki wyborów w Niemczech. Jak rozkłada się poparcie?

Z informacji opublikowanych przez portal dw.com wynika, że frekwencja wyniosła 76,2 proc. Zwycięstwo odniosła koalicja CDU/CSU, na którą głos oddało niemal 33 proc. wyborców. Drugie miejsce przypadło Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD), na którą zagłosowało 20,5 proc. wyborów. Na najniższym miejscu podium znalazła się prawicowa antyimigrancka AfD. Alternatywa dla Niemiec zdobyła 12,6 proc głosów.

W Bundestagu zasiądą poza tym przedstawiciele Wolnej Partii Demokratycznej (FDP), którą poparło 10,7 proc. Niemców, lewicowej Die Linke - 9,2 proc. głosów oraz Zielonych, na których glosowało 8,9 proc. wyborców. Pozostałe ugrupowania zgromadziły łącznie 5,1 proc. głosów.

„Liczyliśmy na trochę lepszy wynik”

– Jesteśmy największą siłą, mamy misję tworzenia rządu, przeciwko nam nie może powstać żaden inny rząd – powiedziała w niedzielę po ogłoszeniu wyników exit polls kanclerz Niemiec Angela Merkel. – Nie będę owijała w bawełnę, że liczyliśmy na trochę lepszy wynik – mówiła Merkel w krótkim wystąpieniu w centrali CDU w Berlinie. – To jasne, nie wolno nam jednak zapominać, że za nami jest bardzo wymagająca kadencja – zastrzegła.

Od 2015 roku do Niemiec przyjechało 1,3 mln migrantów, głównie z Bliskiego Wschodu, z zamiarem ubiegania się o azyl, co mocno spolaryzowało niemieckie społeczeństwo. – Dlatego cieszę się, że osiągnęliśmy strategiczne cele naszej kampanii wyborczej. Jesteśmy największą siłą, mamy misję tworzenia rządu, przeciwko nam nie może powstać żaden inny rząd – tłumaczyła szefowa CDU. Merkel zapowiedziała też, że będzie zabiegała o odzyskanie wyborców, którzy przeszli do Alternatywy dla Niemiec (AfD). Z informacji telewizji ARD wynika, że w porównaniu z poprzednimi wyborami ponad milion wyborców przeniosło swoje głosy na AfD.

Jaka koalicja?

Tegoroczne wybory przyniosły zmianę rozkładu sił na niemieckiej scenie politycznej. Najgorszy wynik chadecji od 1949 roku i najmniejsze poparcie dla SPD w historii Republiki Federalnej Niemiec oraz debiut populistycznej AfD, która do Bundestagu weszła z trzecim wynikiem. CDU/CSU straciła aż 91 mandatów, a politolodzy podkreślają, że prawdopodobnym scenariuszem jest tzw. koalicja jamajska, czyli rządy CDU/CSU, FDP i Zielonych. Liberałowie wracają do Bundestagu po czterech latach nieobecności z 80 posłami.