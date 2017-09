Głowa bez ucha, siniaki i zerwana skóra. Twórca komiksów oskarżony o brutalne morderstwo swojej dziewczyny

Blake Leibel był dotychczas znany szerszej publiczności jako autor komiksów oraz reżyser filmu „Bald” . Jego ojciec to znany w branży deweloper nieruchomości. Tymczasem okazało się, że 35-latek skrywa mroczny sekret. Przeprowadzone eksperymenty procesowe wykazały, że 30-letnia Iana Kasian zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Kobieta wykrwawiła się na śmierć. Jej partner oraz ojciec jej dziecka, 35-letni Blake Leibel został oskarżony o zamordowanie kobiety. Za morderstwo ze szczególnym okrucieństwem, tortury oraz fizyczne znęcanie się grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności, a nawet kara śmierci.

W toku śledztwa wykazano bowiem, że pochodząca z Ukrainy Kasian była przez wiele godzin torturowana w apartamencie w Los Angeles. Jeden z lekarzy, którzy przeprowadzali sekcję zwłok, dr James Ribe powiedział, że kobieta miała praktycznie całkowicie zerwaną skórę głowy. – Ponadto, na twarzy Iany Kasian widać było liczne zadrapania i siniaki, a także ślady ludzkich zębów, co sugeruje, że napastnik mógł próbować pogryźć kobietę. Głowa 30-latki była pozbawiona prawego ucha, co oznacza, że musiało ono zostać odcięte. Ręce i nogi kobiety były skrępowane – tłumaczył dr Ribe. Sekcja zwłok wykazała, że kobieta żyła jeszcze blisko 8 godzin po otrzymaniu ciosów. Dr Reib podkreślił, że nigdy wcześniej nie widział ciała zmasakrowanego w tak brutalny sposób. – To, co zrobił jej partner to skandal. Ta bestia nie powinna żyć – podkreślił.