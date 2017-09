Obcy okręt zakradł się do szwedzkiego portu. Odkryto go dzięki zdjęciom

Zdjęcia obiektu podwodnego zamieszczone zostały na stronie internetowej „Dagens Nyheter”. Portal informuje, że fotografie wykonano pod koniec czerwca za pomocą echosondy. Sprzęt znajdował się na hydrografie badającym dno portu.

Co ciekawe, na kolejnych zdjęciach nie było już widać obiektu, ale nurkowie, którzy zeszli na dno, by zbadać sprawę, natrafili na głębokie ślady. w ekspertyzie przygotowanej przez byłego wiceszefa szwedzkiego kontrwywiadu wojskowego MUST Nils-Ove Janssona oraz byłego oficera marynarki wojennej Nilsa Engstroema można przeczytać, że incydent powinien zostać zaklasyfikowany jako „poważne celowe naruszenie”.

Zdaniem specjalistów, którzy opierają się na dostępnych zdjęciach oraz relacjach świadków, do szwedzkiego portu mógł wpłynąć rosyjski miniokręt podwodny typu Triton. Szwedzka marynarka wojenna nie ustosunkowała się do doniesień „Dagens Nyheter”. Według ekspertów, jeśli naprawdę doszło do „wizyty” rosyjskiego okrętu, to mogła ona stanowić element rozpoznania i ćwiczenia wejścia do portu w Gaevle.