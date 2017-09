Były kongresmen wysyłał 15-latce nagie zdjęcia. Sąd skazał go na 21 miesięcy więzienia

Skandal wokół byłego członka Izby Reprezentantów, obecnie 53-letniego Weinera wybuchł w 2016 roku, w trakcie kampanii prezydenckiej. Zdaniem części komentatorów, mógł on nawet mieć pewien wpływ na wynik wyborów, bowiem skompromitowany polityk był mężem asystentki Clinton - Humy Abedin, a FBI prowadziła w związku z jego postępowaniem śledztwo, w trakcie którego wróciła sprawa prywatnej skrzynki mailowej Hillary Clinton.

Szczegóły sprawy przybliża CNN. 15-latka napisała do Weinera w styczniu 2016 roku za pośrednictwem Twittera. Były kongresmen przez następne miesiące utrzymywał z nią kontakt za pośrednictwem innych kanałów, takich jak Messenger, Skype, Kik, Confide i Snapchat. Prokurator relacjonował, że Weiner prosił dziewczynę, by „poddawała się czynnościom seksualnym i pokazywała to za pośrednictwem Skype'a i Snapchata, gdzie on mógł widzieć jej ciało, a ona wykonywała jego polecenia”. Weiner miał przez cały czas być świadomym tego, że ma do czynienia z nieletnią dziewczyną. Kontakt trwał do marca 2016 roku. Adwokat byłego kongresmena bronił go, przekonując, że 53-latek nie interesował się 15-latką ze względu na jej młody wiek, a w tym samym czasie prowadził podobną korespondencję z 19 innymi kobietami.

Abedin już w 2016 roku wystąpiła o separację, a jej mąż w maju tego roku przyznał się do wysyłania roznegliżowanych zdjęć do 15-latki i zapowiedział, że nie będzie składał apelacji od wyroku krótszego niż 27 miesięcy. – Przez długi czas byłem bardzo chorym człowiekiem, biorę odpowiedzialność za to, co zrobiłem – oświadczył w poniedziałek przed sądem Weiner. Reuters relacjonuje, że 53-latek rozpłakał się, gdy usłyszał wyrok 21 miesięcy więzienia.

Wcześniej były kongresmen wyznał, że nie zdawał sobie sprawy, że jego zachowanie jest naganne, ponieważ był uzależniony od seksu. Jak zaznaczył, obecnie jest w trakcie terapii i chce dowieść, że się zmienił.