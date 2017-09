Papież Franciszek oskarżany o szerzenie herezji. „Takiego przypadku nie było w Kościele od blisko 700 lat”

Jak podaje CNN, grupa kilkudziesięciu katolickich naukowców i duchownych jest przeciwna reformatorskiej działalności papieża Franciszka. Szczególny sprzeciw wzbudziła adhortacja „Amor Laetitia” , dzięki której osoby po rozwodzie mogą przystępować do sakramentu komunii świętej. W specjalnym liście, pod którym podpisało się 62 duchownych i naukowców, napisano, że „prawo kościelne wymaga reakcji, gdy widzi się, że pasterze Kościoła wprowadzają wiernych w błąd” . „W świat poszedł sygnał, że moralność nie ma znaczenia. To niesłychana doktryna, która nie może być szerzona” – czytamy w dokumencie. Warto jednak podkreślić, że jego autorzy nie oskarżają papieża Franciszka o bycie heretykiem, a jedynie o „szerzenie herezji w kwestiach małżeństwa, życia moralnego oraz Eucharystii” . Zdaniem podpisanych pod listem, taka sytuacja nie miała miejsca w Kościele od 1333 roku, kiedy to papież Jan XXII był krytykowany za twierdzenie, że dusze zmarłych nie spotkają Boga do czasu Sądu Ostatecznego.

Według CNN, sygnatariusze listu to osoby, które od dawna krytykują postawę Watykanu, a mianem zbyt postępowego określali również Jana Pawła II. Pod dokumentem podpisali się m.im. Bernard Fellay, przełożony Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X czy były szef banku watykańskiego Ettore Gotti Tedeschi. Eksperci zajmujący się sprawami kościoła twierdzą, że sam list nie zaszkodzi pozycji papieża Franciszka, jednak może stanowić rodzaj paliwa dla jego przeciwników. Jednocześnie tego typu listy mogą wzbudzić duży opór ze strony wiernych, którzy (jak pokazują badania opinii publicznej) mają bardzo dobre zdanie o papieżu Franciszku i jego działalności. Sam Ojciec Święty, który otrzymał list, nie chce na razie komentować całej sprawy.