Aktor z serialu „Narcos” boi się o bezpieczeństwo. „Nie możemy kontynuować pracy, dopóki...”

Aktor występujący w serialu Netflixa, „Narcos” powiedział, że serial nie może być kontynuowany, dopóki obsada i ekipa filmowa, nie będą w pełni bezpieczne. Pedro Pascal, który odgrywał rolę Javiera Peńy, dodał, że producenci potrzebują teraz opracować sposób ochrony twórców. – Cóż, nie mogą tego zrobić (twórcy - red.), jeśli nie jest to bezpieczne. Mówimy o życiu. Jeśli chcą to zrobić, wymyślą na to bezpieczny sposób – odpowiedział, zapytany, czy serial może dalej się rozwijać.

Niedawno jeden z członków zespołu pracujących nad produkcją serialu, Carlos Muñoz Portal, został zastrzelony w Meksyku w niejasnych okolicznościach. Carlos Muñoz Portal najprawdopodobniej zbierał dokumentację, ponieważ to właśnie tam według planów kręcony ma być 4. sezon serialu „Narcos”.

Pierwsze dwie serie serialu „Narcos” skupiały się na Pablo Escobarze, kolumbijskim baronie narkotykowym kartelu z Medelin, którego nielegalne interesy zamierzają zlikwidować amerykańskie władze federalne we współpracy z rządem Kolumbii. W trzeciej przedmiotem zainteresowania rządów stał się kartel z Cali.