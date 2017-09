Migranci wyskakiwali na autostradzie z polskiej ciężarówki. Policja zatrzymała 13 osób

Zdarzenie miało miejsce na autostradzie M1 w pobliżu punktu obsługi pasażerów Northampton Service około godziny 11:30. W pewnym momencie z ciężarówki, która miała polskie tablice rejestracyjne, zaczęli wyskakiwać ludzie. W sumie było to około 10 osób. Według brytyjskich mediów wszystko wskazuje na to, iż byli to imigranci z Bliskiego Wschodu.

Kiedy do polskiej ciężarówki podjechał inny samochód, którego kierowca chciał sfilmować całe zajście, jeden ze skaczących mężczyzn uderzył głową o asfalt. Nic mu się jednak nie stało, ponieważ zaledwie kilkadziesiąt sekund później wstał i pobiegł dalej. Po kilkunastu minutach na miejscu zdarzenia pojawiła się policja. Funkcjonariusze aresztowali w sumie 13 osób,które są podejrzane o próbę nielegalnego dostania się do kraju. O sprawie został również powiadomiony Urząd ds. Migracji. Rzecznik prasowy policji z Northamptonshire potwierdził, że takie zdarzenie faktycznie miało miejsce, jednak z uwagi na dobro śledztwa nie chce mówić o szczegółach sprawy. Oficer prasowy potwierdził jedynie, że uciekinierzy z ciężarówki nie byli Brytyjczykami oraz nie mieli pozwolenia na pobyt w kraju.