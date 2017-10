Dlaczego Amerykanie zaczęli klękać podczas hymnu i czemu złości to Donalda Trumpa?

Galeria:

#TakeaKnee - akcja przeciwko brutalności policji, która rozsierdziła Donalda Trumpa

Czy podczas wykonywania hymnu narodowego USA wolno uklęknąć w ramach protestu? Narodową dyskusję na ten temat ponownie rozpętał prezydent Donald Trump, którego zbulwersowało zachowanie czarnoskórych zawodników podczas jednego z meczów NFL. Nie był to pierwszy taki obrazek na boiskach szalenie popularnej w Stanach ligi futbolu amerykańskiego. W 2016 roku quarterback Colin Kaepernick uklęknął podczas hymnu i wypowiedział słowa, które wstrząsnęły wówczas Ameryką. – Nie zamierzam stać i okazywać dumy w obliczu flagi kraju, który prześladuje Afroamerykanów i ludzi o różnych kolorach skóry – mówił w kwietniu.

„Wyrzucić tych su***synów!”

Od tamtego czasu podobnego typu demonstracje z różną regularnością odbywały się na części boisk NFL. Niektórzy zawodnicy posuwali się nawet do tego, że siadali na murawie podczas wykonywania państwowego hymnu. Po kolejnej tego typu demonstracji głos w sprawie postanowił zabrać prezydent Donald Trump. – Marzy mi się, aby któryś z właścicieli klubów powiedział w takiej sytuacji: „Natychmiast zdejmijcie tego s***syna z boiska! Jest zwolniony! Wylatuje!” – mówił Trump na konferencji w piątek 22 września. Jego słowa przyniosły odwrotny skutek. Podczas weekendowych meczów w niemal każdym spotkaniu miała miejsce jakaś forma protestu. W jednym przypadku drużyna w ogóle nie wyszła z szatni na czas hymnu, w innym meczu razem z zawodnikami protestował właściciel klubu.

„Strażak” Trump dolewa benzyny

Zachowanie sportowców rozwścieczyło Trumpa, który wypuścił całą serię twittów na temat poszanowania hymnu i flagi jako symboli USA i żołnierzy walczących za kraj. W sumie prezydent poświęcił tej sprawie ponad 20 wiadomości w swoim ulubionym portalu społecznościowym, a temat protestu całkowicie zdominował jego profil. Trump podkreślał, że brak poszanowania dla flagi jest jednoznaczny z brakiem szacunku wobec weteranów i wzywał kibiców do bojkotu meczów NFL. „Sprawa z klękaniem nie ma nic wspólnego z rasą” – przekonywał. Wezwał też władze ligi do ustalenia przepisów zabraniających klękania podczas hymnu.

Akcja się rozszerza - #TakeaKnee

Interwencja Trumpa paradoksalnie dodała akcji siły. Klękać przed meczami zaczęli nie tylko zawodnicy NFL, ale także innych dyscyplin sportowych. W internecie ogromną popularność zdobył hasztag #TakeaKnee, a zdjęcia klękających amerykańskich weteranów trafiły do gazet i portali internetowych. W protest przeciwko brutalności policji wobec czarnoskórych włączyli się także celebryci i zwykli Amerykanie. Sprawa mocno dzieli jednak społeczeństwo, wielu internautów pod tym samym hasztagiem publikuje memy i grafiki atakujące akcję.

Sportowcy mają głos

Głos w sprawie zabrali więc sami sportowcy, którzy zdecydowali się na akt protestu podczas hymnu. – Wielu ludzi nie ma możliwości, żeby wyrazić swój głos. Chciałem im pokazać, że nie są sami. Wykorzystałem moją pozycję, żeby wzmocnić tych, którzy poszukują równości – mówił Julius Thomas z Miami Dolphins. – Nie mogłem wytrzymać, że przywódca naszego kraju zachowuje się jak palant wobec graczy NFL protestujących w pokojowy sposób – tłumaczył LeSean McCoy z Buffalo Bills. – Nie zgadzam się z tym, co prezydent powiedział i ze sposobem w jaki to powiedział. Zawiódł wielu ludzi – komentował Drew Brees z New Orleans Saints.