Macron krytycznie o polityce polskiego rządu: Wprowadzenie proponowanych reform oznacza opuszczenie Europy

Emmanuel Macron skrytykował polski rząd dwukrotnie - najpierw podczas przemówienia na Sorbonie, a potem w trakcie spotkania z francuską młodzieżą. Prezydent Francji tłumaczył, że „wizja forsowana m.in. przez Polskę, czyli tzw. Europa Narodów, to prosty przepis na klęskę Europy” . – To jest skrajna nieodpowiedzialność. Taką wizję forsują politycy kierujący się nacjonalizmami. Kłamią, narażając w ten sposób społeczeństwa na niebezpieczeństwo – zaznaczył. Macron dodał, że „Europa jest obecnie zbyt słaba i nieskuteczna” . W jego opinii powinno się „na nowo ustanowić fundamenty suwerennej i demokratycznej współpracy” . Każdy przyzwyczaił się do tego, by nie mówić, co myśli. Ta taktyka do niczego nie prowadzi – tłumaczył.

W opinii prezydenta Francji „polski rząd powinien złożyć Polakom jasną deklarację, że w przypadku wprowadzenia wszystkich proponowanych reform, będzie musiał również zaproponować Polakom opuszczenie Europy. – Ten rząd powinien bardzo jasno wytłumaczyć Polakom, że wprowadzenie jego reform oznacza opuszczenie Europy. E uropejskie zobowiązania powinny być przestrzegane przez wszystkie państwa członkowskie, również przez Polskę – dodał. – Jeśli rząd nie szanuje wspólnej Europy i dąży do jej osłabienia, wówczas powinno być to sankcjonowane. W kwestiach takich jak niezależność wymiaru sprawiedliwości czy przestrzeganie praw człowieka nie możemy sobie pozwolić na żadne kompromisy. Decyzje podjęte przez ten rząd są niezgodne z europejskim duchem, a dlatego UE musi to odnotować i w pewien sposób napiętnować – zaznaczył francuski przywódca.

Macron zwrócił się również z bezpośrednim apelem do polskiej młodzieży, która jest nastawiona proeuropejsko. – Organizujcie debaty na temat przyszłości Unii Europejskiej i Polski w UE, takie rozmowy są bardzo potrzebne. Przed polską młodzieżą, która wierzy w Europę i Polskę w Europie stoi ogromna odpowiedzialność – podkreślił.

„Polska sama się izoluje”