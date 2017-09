Putin: Rosja zniszczyła ostatni pocisk z arsenału broni chemicznej

Podczas specjalnej telekonferencji w telewizji Rossija 24, Władimir Putin „poinformował, że Rosja niszczyła ostatni pocisk z arsenału broni chemicznej” . – Nie używając wielkich słów, z całą pewnością można powiedzieć, że jest to historyczne wydarzenie. Broń chemiczną odziedziczyliśmy jeszcze po czasach sowieckich. Ten rodzaj broni pozwala na zniszczenie wszystkiego, co żywe – tłumaczył rosyjski prezydent

Rosja miała czas na zniszczenie arsenału do 2020 roku. Podczas telekonferencji Putin podkreślił, że „zakończenie prac przed wyznaczonym terminem świadczy o realizacji przez Rosję głównych zobowiązań wynikających z konwencji o zakazie używania i posiadania broni chemicznej” .

W ocenie prezydenta „jest to wielki krok w kierunku tego, aby nadać współczesnemu światu bardziej stabilnego i bezpiecznego charakteru” .

Putin wykorzystał również telekonferencję do zwrócenia uwagi na fakt, iż „Stany Zjednoczone mimo międzynarodowych zobowiązań nadal nie zniszczyły broni chemicznej, twierdząc, że nie mają wystarczającej ilości środków finansowych” . – Niestety niestety USA nie wypełniają swoich obowiązków, jeśli chodzi o ramy czasowe niszczenia broni chemicznej. Już kilka razy ostateczny termin był przekładany. Oczekujemy, że Stany Zjednoczone również będą przestrzegać prawa i zniszczą cały posiadany przez siebie arsenał broni chemicznej. Mam nadzieję, że moje zdanie podzielają również inne państwa świata – podkreślił Władimir Putin.