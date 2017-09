Prosecco, turkusowe włosy i kolorowy tort. Zdjęcia z urodzin 98-latki hitem internetu

Galeria:

Gladys Weikle

Do 100 brakuje jej tylko dwóch lat, jednak Gladys Weikle nadal wie, jak świętować urodziny. Z okazji ukończenia 98 roku życia, Gladys wraz ze swoją wnuczką Shannon urządziły niesamowite przyjęcie. – Chciałam zorganizować dla niej coś wyjątkowego. W końcu nie co dzień kończy się 98 lat oceniła – tłumaczyła Shannon. W rozmowie z portalem BuzzFeed kobieta przyznała, że zainspirowali ją znajomi, którzy z okazji urodzin dzieci zawsze robią specjalne sesje fotograficzne oraz przygotowują okolicznościowy tort. – Pomyślałam, że to jest właśnie to. W młodości babcia uwielbiała się przebierać, uznałam, że ta sesja to będzie dla niej idealny prezent. Poprosiłam o pomoc moją przyjaciółkę Carę Lynn, która jest fotografem – tłumaczyła wnuczka Gladys.

98-latka nie kryła zaskoczenia pomysłem Shannon. – Kto chciałby oglądać starą kobietę i jej zdjęcia? – zastanawiała się. Gladys była również sceptyczna w kwestii ufarbowania swoich włosów na turkusowo. W końcu jednak dała się przekonać. – Zapewniłam ją, że sesja będzie piękna, a ona na pewno będzie się dobrze bawić. Po zakończeniu zdjęć po prostu świętowałyśmy – wyjaśniła Shannon.