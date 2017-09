USA. Wypadek z udziałem prezydenckiej kolumny. Jedna osoba trafiła do szpitala

Jak podaje CNN, do zdarzenia doszło podczas przejazdu kolumny na lotnisko w Indianapolis. Policjant na motorze, który eskortował prezydenta, przewrócił się. Świadkowie zdarzenia mówili w rozmowie z Fox News, że widzieli leżącego na drodze funkcjonariusza, który trzymał się za ramię.

Robert Turner został przewieziony do pobliskiego szpitala metodystów. Jego życiu nie zagraża bezpieczeństwo. Z informacji udzielonych przez lekarzy wynika, że funkcjonariusz ma złamaną kostkę, a także liczne otarcia. Specjaliści podejrzewają również wstrząs mózgu.

Policjant ze stanu Indiana to jedyna osoba, która została ranna w wyniku wypadku. Prezydentowi Donaldowi Trumpowi nic się nie stało. Kiedy przywódca USA dowiedział się, że policjant, który go eskortował, trafił do szpitala, zadzwonił do niego i zapytał o stan zdrowia.

Na chwilę obecną nie wiadomo, w jaki sposób doszło do wypadku. Oficer prasowy policji ze stanu Indiana poinformował, że motocykl eskortujący prezydenta mógł uderzyć w inny pojazd. Śledczy rozważają również inną hipotezę - policjant mógł nie opanować pojazdu i się przewrócić. Wyjaśnieniem okoliczności wypadku zajmują się policjanci ze stanu Indiana oraz prokuratura.