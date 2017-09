Wulkan może wybuchnąć w każdej chwili. Zarządzono ewakuację całej wyspy

Republika Vanuatu to państwo w Oceanii, położone na 83 wyspach Nowych Hebrydów, z których 65 jest zamieszkanych. W ostatnim czasie odnotowano niezwykłą aktywność wulkanu Manaro znajdującego się na wyspie Amabae. Władze, nie chcąc ryzykować, postanowiły ewakuować 11 tys. mieszkańców. Mają oni czas do 6 października, by opuścić swoje domy. Zostaną zakwaterowani w ośrodkach ewakuacyjnych m.in. na pobliskiej wyspie Penercost. Biuro ds. zarządzania kryzysowego podaje, że to pierwszy przypadek, gdy z powodu wulkanu ewakuowana jest cała wyspa archipelagu.

Lillian Garae, jedna z mieszkanek wyspy, relacjonowała, że „przebudzenie się” wulkanu widać gołym okiem. Mówiła o dymie „wydobywającym się ze wzgórz” i towarzyszących temu dźwiękach. Wulkan Manaro Voui, znany też pod nazwami Aoba i Lombenben, wykazuje aktywność już od kilku tygodni. Wstrząsy ziemi i wydobywające się ze stożka skały oraz popiół mogą oznaczać, że wkrótce może nastąpić erupcja.