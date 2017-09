Szkodliwe substancje w pomadkach do ust. Mogą powodować zatrucia i podrażnienia

Organizacja przebadała 21 różnych pomadek ochronnych oraz balsamów do ust. Okazało się, że blisko połowa zawiera w składzie substancje, które są niebezpieczne dla naszego zdrowia. Niektóre pomadki zawierały dużą ilość węglowodorów nasyconych, które są powszechnie znane pod nazwą MOSH. Zawarte w nich oleje mineralne są pochodną ropy naftowej. Ich nadmierne użycie może spowodować zatrucia, podrażnienie błoń śluzowych. Może również rozregulować funkcjonowanie naszego układu hormonalnego.

Ponieważ nasz organizm ma problemy z pozbyciem się tych substancji z organizmu, odkładają się one w narządach wewnętrznych m.in. w wątrobie. Naukowcy podejrzewają, że długotrwały wpływ węglowodorów nasyconych może również prowadzić do chorób nowotworowych.

Przedstawiciele Que-choisir zwracają uwagę na fakt, iż używając balsamu czy pomadki do ust, często nieświadomie zjadamy wiele substancji, które mogą być szkodliwe dla naszego organizmu. Dlatego też eksperci zalecają, aby wybierając produkt zwracać uwagę na skład produktu, który zgodnie z prawem Unii Europejskiej musi się pojawić na każdym kosmetyku.

Pełna lista pomadek oraz balsamów, które zawierają szkodliwe substancje jest dostępna na stronie organizacji Que-choisir.