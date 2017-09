Rosja chce odgrodzić Krym. Ruszył przetarg na budowę płotu

Przedstawiciele administracji zajętego przez Rosję terytorium Ukrainy twierdzą, że powodem jest „zamiar podniesienia poziomu bezpieczeństwa republiki”. Na rządowych stronach został już ogłoszony przetarg, a z informacji zawartych w dokumentach wynika, że prace mają ruszyć jeszcze w tym roku.

Tego, jak ma wyglądać konstrukcja, również dowiadujemy się z informacji udostępnionych publicznie. Płot ma mieć wysokość ponad 2 metrów. Maksymalny budżet, jaki Rosja chce przeznaczyć na to przedsięwzięcie, to 212,88 mln rubli. Zleceniodawcy oczekują co najmniej 10-letniego okresu gwarancji i będzie oporny na działanie trudnych warunków atmosferycznych.

Rosja anektowała Krym w 2014 roku, mimo sprzeciwu społeczności międzynarodowej. Przyłączenie półwyspu do Rosji nie zostało uznane przez większość państw i organizacji. Unia Europejska i Stany Zjednoczone odpowiedziały sankcjami.