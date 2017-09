Premier Szydło weźmie udział w nieformalnym szczycie UE w Tallinie

29 września prezydencja estońska organizuje Talliński Szczyt Cyfrowy z udziałem szefów państw i rządów UE. Szczyt cyfrowy to pierwsze spotkanie na tym szczeblu poświęcone wyłącznie kwestiom cyfrowym. Chodzi przede wszystkim o zdefiniowanie wyzwań związanych z rozwojem gospodarki cyfrowej oraz obszarów wspólnego zaangażowania UE w sektorze cyfrowym.

Organizacja szczytu cyfrowego wychodzi naprzeciw polskim postulatom wyrażonym m.in. we wspólnym liście do przewodniczącego RE z czerwca br., zainicjowanym przez Polskę oraz podpisanym przez 16 państw członkowskich UE. Szczyt będzie okazją do zaprezentowania polskiego stanowiska dot. priorytetów agendy cyfrowej. Polska podkreśla pozytywne znaczenie agendy cyfrowej dla przyszłości samej UE jako projektu politycznego.

Polsce zależy na zapewnieniu swobodnego przepływu danych, jako źródła wspólnych korzyści dla wszystkich uczestników jednolitego rynku oraz na rozwoju kompetencji cyfrowych jako istotnego składnika cyfrowej transformacji. Popieramy rozwój infrastruktury niezbędnej dla transformacji cyfrowej, w tym działania zmierzające do powszechnego wdrożenia sieci 5G jako nowego standardu łączności ruchomej, a także prace na rzecz ograniczenia nadmiernych regulacji i kosztów wdrożenia tej sieci.

Rząd RP pozytywnie ocenia działania mające na celu zapewnienie otwartej, wolnej i bezpiecznej cyberprzestrzeni. Popiera koordynację działań na rzecz cyberbezpieczeństwa w ramach UE oraz pogłębioną współpracę z krajami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi, m.in. NATO.