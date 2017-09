Niespodziewana ofensywa dżihadystów. Syryjskie i rosyjskie siły odpierają atak

Agencja Reutera donosi, że do ataku doszło w czwartek popołudniu. Dżihadyści uderzyli z terenu pustynnego na południe od Dajr az-Zaur i dotarli do drogi prowadzącej do tego miasta. Ogłosili ponadto, że zajęli kilka wiosek i miasteczka Shoula, co jednak nie zostało potwierdzone. Nie wiadomo, na ile jest to trwały sukces dżihadystów, ponieważ w okolicy stacjonują siły syryjskie oraz rosyjskie.

W rozmowie z agencją, członek reżimowych sił przekazał, że atak dżihadystów z tzw. Państwa Islamskiego został powstrzymany. Uderzenie bojowników z IS jest pierwszą większą ofensywą ugrupowania terrorystycznego od miesięcy.

Przesłanie al-Baghdadiego

W czwartek lider tzw. Państwa Islamskiego Abu Bakr al-Baghdadi opublikował w sieci pierwsze od roku oświadczenie, w którym wezwał swoich bojowników do tego, by „pozostali niezłomni” po porażkach odniesionych w Iraku i Syrii. To, że al-Baghdadi nie zginął w nalocie rosyjskich sił powietrznych, potwierdzać może także opublikowane w czwartek 46-minutowe przesłanie. W jego trakcie lider IS mówi o zagrożeniu jądrowym ze strony Korei Północnej i jej groźbom przeciwko USA, co potwierdzać ma, że przesłanie zostało nagrane niedawno.