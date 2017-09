Zakaz noszenia burek w Austrii. „Ma ułatwić integrowanie się ze społeczeństwem”

Austria dołączy w niedzielę do grona europejskich krajów, w których zabronione jest pełne zakrywanie twarzy. Chodzi m.in. o noszenie burki czy nikabu w miejscach publicznych. Ma to ułatwić im integrowanie się z austriackim społeczeństwem. Zakaz obejmuje również szaliki, maski, czy malowanie twarzy „na klauna” . Obostrzenia mają obowiązywać na terenie szkół, centrów handlowych, a także w środkach transportu publicznego. Osoby, które nie zastosują się do nowego prawa, mogą zostać ukarane grzywną w wysokości 150 euro. Ponadto austriackie władze chcą podjąć również inne działania mające na celu integrację uchodźców. W tym celu zorganizują m.in. kursy języka niemieckiego czy szkolenia z zakresu „podstawowych wartości obowiązujących w kraju” .

Austriacki parlament zatwierdził nowe prawo w maju, po tym jak politycy z ministrem spraw zagranicznych Sebastianem Kurzem na czele, argumentowali, iż zasłanianie twarzy utrudnia muzułmankom integrowanie się z austriackim społeczeństwem, gdzie dominuje religia katolicka. Podobne ustawy obowiązują lub mają wejść w życie w Belgii, Bułgarii, Francji i Szwajcarii. W Niemczech panuje zakaz zakrywania twarzy podczas prowadzenia pojazdów.

Nowe prawo nie spodobało się społeczności muzułmańskiej, która twierdzi, że jest to naruszenie ich prywatności, wolności wyznania oraz opinii. Chociaż nie ma dokładnych danych, mówiących o tym ilu osób mogą dotyczyć nowo wprowadzone restrykcje, szacuje się, że w Austrii przebywa co najmniej kilkaset muzułmanek, które stosują się do zasad religii i w pełni zakrywają twarz.