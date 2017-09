43-latek z Cardiff brutalnie zamordował Polaka. Wpadł przez...skarpetkę

Sprawa toczyła się przez siedem tygodni przed sądem w Cardiff. Sędzia John Griffith Williams nie miał wątpliwości, że Richard Wallis zamordował Polaka Jana J. –To było wyjątkowo brutalne morderstwo całkowicie niewinnego człowieka. Nie ma zgody na takie zachowanie w naszym społeczeństwie – mówił sędzia podczas ogłaszania wyroku. Richard Wallis został skazany na karę dożywocia. O przedterminowe zwolnienie będzie się mógł ubiegać po co najmniej 16 latach w więzieniu.

Sąd uznał za niewiarygodne twierdzenia obrony Wallisa. Adwokat Paul Lewis tłumaczył, że 43-latek został sprowokowany i próbował się bronić. W toku śledztwa ustalono jednak inną wersję zdarzeń. 12 stycznia Polak Jan J., który był pod wpływem alkoholu, został wyrzucony ze sklepu spożywczego, ponieważ próbował oddać mocz na środku lokalu. Przed wejściem do sklepu doszło do awantury. Początkowo Wallis oraz Jan J. obrzucali się jedynie epitetami, jednak chwilę później doszło do szarpaniny. Wallis zaczął bić Jana J., kilka razy uderzył go butem w twarz. 43-latek próbował ukryć ślady zbrodni. Dokładnie wyprał ubranie, w którym zaatakował Polaka. Popełnił jednak mały błąd - zapomniał wyprać skarpetkę, na której znalazły się ślady krwi Jana J. To właśnie ta część garderoby sprawiła, że śledczy mieli pewność, iż to Richard Wallis jest odpowiedzialny za śmierć Polaka.