Pornografia w książce dla dzieci. Rodzice oburzeni publikacją

Autorka książki zatytułowanej „Sezamie, sezamie” to Gro Dahle, znana w Norwegii psycholog i pisarka. Dahle jest autorką ponad 30 książek, za które otrzymała wiele nagród.Jej ostatnia publikacja wywołała jednak w Norwegii wiele kontrowersji. Książka opowiada historię 7-letniego Ala, który mieszka w jednym pokoju ze swoim starszym bratem Kasem. Kiedy pod nieobecność brata Al korzysta z jego komputera odkrywa świat, o którym nie miał dotąd pojęcia. Chłopiec zaczyna przeglądać strony pornograficzne, na czym przyłapuje go mama. Kobieta zamiast krzyczeć na dziecko wyjaśnia mu, że pornografia to rodzaj fantastyki a prawdziwy seks z ukochaną osobą jest pięknym świadectwem miłości. W książce pojawia się wiele ilustracji, a część z nich ma wyraźny podtekst seksualny.

Część norweskich rodziców jest oburzona tą publikacją. Kilkuletnie dzieci nawet nie wiedzą, co to jest seks. – To zdecydowanie za wcześnie, aby mówić o takich tematach – oceniła jedna z matek w rozmowie z norweskimi mediami. Inna dodała, że autorka wpisała się swoją książką we wszechobecną promocję pornografii i seksualizację życia. Gro Dahle odpiera te zarzuty twierdząc, że niemal każde dziecko ma obecnie dostęp do internetu, a więc znalezienie stron pornograficznych nie sprawi im żadnego problemu. – Lepiej jest wyjaśnić, na jakiej zasadzie działa ten przemysł, niż udawać, że problem nie istnieje – tłumaczyła.