Gwiazdy z własnej woli udostępniają kompromitujące zdjęcia. O co chodzi w tej akcji?

Wszystko zaczęło się od Stephena Colberta, gospodarza The Late Show w stacji CBS i aktora Nicka Krolla, którzy rzucili wyzwanie innym sławom. Panowie obiecali, że za każde kompromitujące zdjęcie z przeszłości, jakie opublikują celebryci, Colbert przeznaczy 1000 dolarów na pomoc poszkodowanym przez huragan Maria mieszkańcom Portoryko.

Na apel natychmiast odpowiedziały gwiazdy, które zgodnie z wymogiem gospodarza The Late Show publikują pod hasztagami #PuberMe i #PuertoRicoRelief zdjęcia, o których wolałyby zapomnieć. Warunek był jeden – fotografia musi być stara i kompromitująca. Trzeba przyznać, że wszyscy wzięli to sobie do serca. W ten sposób powstała ta osobliwa galeria.

Galeria:

Gwiazdy na pomoc Portoryko. Akcja #PuberMe