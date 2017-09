Skandal z udziałem watykańskiego dyplomaty. W Boże Narodzenie miał wrzucać do sieci dziecięcą pornografię

W czwartek przedstawiciele departamentu policji z Windsoru w prowincji Ontario poinformowali, że 50-letni Capella jest poszukiwany w związku z podejrzeniem zamieszczenia w internecie dziecięcej pornografii. Śledczy twierdzą, że w trakcie pobytu w domu modlitwy w Windsorze w dniach 24-27 grudnia minionego roku, prałat wrzucał do internetu zdjęcia pornograficzne z udziałem nieletnich.

Wcześniej Watykan odwołał Capellę z ambasady w Waszyngtonie po tym, jak amerykańskie władze 21 sierpnia poinformowały o „mozliwym złamaniu prawa dotyczącym dziecięcej pornografii” przez jednego z dyplomatów. Media łączą obie sprawy, choć Associated Press podkreśla, że Departament Bezpieczeństwa USA nie podał nigdy nazwiska pracownika ambasady, co do którego pojawiły się podejrzenia.

Policja z Windsoru oskarża włoskiego księdza o posiadanie i rozpowszechnianie dziecięcej pornografii. Duchowny przebywa obecnie w Watykanie. Kanadyjska policja odmawia informacji na temat tego, czy do śledztwa został włączony Interpol i czy można spodziewać się ekstradycji Capelli.