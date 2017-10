Naukowcy odkryli niezwykłe podwodne miasto. Zostało zbudowane przez ośmiornice

Grupa badaczy opublikowała raport dotyczący terenów w pobliżu zatoki Jervis w Australii, gdzie żyje około 15 ośmiornic, które zdaniem badaczy wykazują wobec innych osobników wiele cech świadczących o chęci interakcji. Gatunek octopus tetricus zwany popularnie „mroczna ośmiornica” komunikuje się ze sobą, walczy i pomaga zdobyć pożywienie. Według badanych struktura, którą stworzyły ośmiornice w zatoce Jervis może być spokojnie określona mianem miasta.

Naukowcy ochrzcili osadę mianem Octlantis. W ten sposób chcieli nawiązać do Atlantis, czyli mitycznej krainy, która została zatopiona.

Profesor David Scheel, który kierował grupą badawczą powiedział, że obserwacja ośmiornic pokazała, że ich relacje są niezwykle podobne do tego, co dzieje się w osadach zwykłych kręgowców. Naukowiec dodał, że jest to przełom w badaniach, ponieważ do tej pory ośmiornice były uważane za samotników, którzy nie szukają towarzystwa innych osobników.

Z relacji badacza wynika, że osada jest podzielona na kilka specjalnych stref. Jej całkowita powierzchnia to około 60 metrów kwadratowych. W środku znajdują się specjalne oddzielone legowiska. Profesor Scheel przyznaje, że tego typu osada mogła zostać utworzona ze względu na to, że w u wybrzeży Australii znajduje się duża ilość pożywienia. Poza tym, na świecie istnieje niewiele miejsc, w których ośmiornice mogą spokojnie żyć. Badacz dodaje, że część zachowań ośmiornic budzi jednak zdziwienie, ponieważ obserwacje wykazały, że bywają one bardzo agresywne i chętnie wyrzucają się z osady.