Poruszająca historia obrzezanej kobiety. „Miałam wrażenie, że jestem bohaterką horroru”

– Co 11 sekund gdzieś na świecie dziewczynce okalecza się kobiece narządy płciowe. Co godzinę leczy się ofiarę okaleczania kobiecych narządów płciowych – powiedziała w rozmowie TVN aktywistka i autorka książki „Cięcie” Hibo Wardere. Pochodząca z Somalii kobieta postanowiła podzielić się z opinią publiczną swoją historią. Wardere chciała w ten sposób zwrócić uwagę na problem okaleczania kobiet, który ma miejsce nie tylko w Afryce, ale również w Wielkiej Brytanii, a szczególnie w Londynie. – Nikt nie rozmawia z tymi ludźmi, nikt nie tłumaczy im, że jest to tragiczny proceder, który okalecza kobiety na całe życie. Społeczności imigranckie przyjeżdżają do Europy i kontynuują tradycje ze swoich krajów – wyjaśniła.

Wardere została obrzezana w wieku 6 lat. – Miałam wrażenie, że jestem bohaterką horroru. Bałam się, byłam przerażona i nie wiedziałam, dlaczego to się dzieje Inne kobiety trzymały mnie siłą przy ziemi. Ignorowały mój ból i krzyk. Bolało mnie przeraźliwie, bo nie ma żadnych leków, żadnego znieczulenia. Wszyscy patrzyli na moje ciało i moją krew. To jest trauma, która zostaje na całe życie – tłumaczyła. Czy obrzezanie zmieniło jej relacje z matką? – Mama była moją bohaterką, uwielbiałam ją i w ciągu kilku minut, na skutek tego zabiegu, to wszystko zniknęło – wyjaśniła Wardere.