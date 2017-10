Brutalna interwencja policji podczas referendum w Katalonii. Do sieci trafiło nagranie

Szef hiszpańskiego rządu Mariano Rajoy podjął decyzję o skierowani 10 tysięcy dodatkowych policjantów do Katalonii. Mimo apeli o spokojne i demokratyczne głosowanie, doszło do zamieszek. Policja wchodzi siłą do lokali wyborczych, próbując uniemożliwić głosowanie. W wielu lokalach funkcjonariusze wybijają szyby. Katalończycy donoszą, że w okolicach kilku lokali wyborczych doszło do starć i przepychanek z policją. Do zamieszek doszło m.in. w Sant Julia de Ramis, gdzie szef katalońskiego rządu Carles Puigdemont próbował oddać głos. Niespokojnie jest również w Barcelonie oraz innych mniejszych miastach regionu, gdzie tłum ludzi jest blokowany przez policję tarczami. Do internetu trafiły nagrania, na których widać brutalne interwencje funkcjonariuszy Guardia Civil. Członkowie partii Podemos Pablo Iglesiasa alarmują, że w wyniku interwencji policji ucierpiały m.in. starsze kobiety.

Policjanci mieli także użyć gumowych kul wobec tych, którzy protestowali w Barcelonie przeciwko interwencji Guardia Civil. Według świadków zdarzenia, zwolennicy referendum mieli usiąść na ziemi i blokować przejście policjantom, którzy chcieli wyjść z budynku. Doszło do przepychanek, a funkcjonariusze strzelili gumowymi kulami. Jedna osoba doznała poważnych obrażeń nogi. W sumie w całej Katalonii w wyniku zamieszek 38 osób zostało rannych.

