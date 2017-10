Dramatyczne sceny na ulicach Katalonii. Kilkuset rannych, krew i brutalne interwencje policji

„Jako burmistrz Barcelony wzywam do natychmiastowego zakończenia szarż policji przeciwko bezbronnym ludziom” – napisała na Twitterze Colau, która sama wcześniej oddała głos w referendum w jednym z lokali wyborczych, które nie zostały zamknięte przez władze Hiszpanii.

Do internetu trafiły nagrania, na których widać brutalne interwencje funkcjonariuszy Guardia Civil. Członkowie partii Podemos Pablo Iglesiasa alarmują, że w wyniku interwencji policji ucierpiały m.in. starsze kobiety.

Galeria:

Referendum w Katalonii. Starcia z policją i kilkuset rannych

Do mediów trafiło też nagranie przedstawiające starcie przedstawicieli policji ze strażakami z Katalonii, wspierającymi niepodległość regionu. Lokalni politycy podnoszą kwestią brutalności funkcjonariuszy. W mediach społecznościowych nie brakuje dramatycznych zdjęć ofiar starć.

Głosowanie w Katalonii, mimo sprzeciwu Madrytu, trwa od 9 rano. Na ulicach miast i w okolicach lokali wyborczych, dochodzi do starć z policją. Szef hiszpańskiego rządu Mariano Rajoy podjął decyzję o skierowani 10 tysięcy dodatkowych policjantów do Katalonii. Mimo apeli o spokojne i demokratyczne głosowanie, doszło do zamieszek. Policja wchodzi siłą do lokali wyborczych, próbując uniemożliwić głosowanie. W wielu lokalach funkcjonariusze wybijają szyby. Katalończycy donoszą, że w okolicach wielu lokali wyborczych doszło do starć i przepychanek z policją. Do zamieszek doszło m.in. w Sant Julia de Ramis, gdzie szef katalońskiego rządu Carles Puigdemont próbował oddać głos. Niespokojnie jest również w Barcelonie oraz innych mniejszych miastach regionu, gdzie tłum ludzi jest blokowany przez policję tarczami.

Czytaj także:

Referendum w Katalonii. Policja blokuje lokale wyborcze, kilkaset osób rannych