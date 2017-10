Najkrwawsza strzelanina w historii USA. Co najmniej 50 ofiar śmiertelnych, ponad 200 rannych

Jak wynika ze wstępnych informacji, dwóch napastników otworzyło ogień do uczestników koncertu Jasona Aldeana, odbywającego się na 32. piętrze hotelu. Na miejscu od razu pojawiła się jednostka antyterrorystyczna.

Około godziny 9:00 policja poinformowała za pośrednictwem Twittera, że jeden z napastników nie żyje. Zaapelowała także, aby ludzie nie zbiżali się do miejsca zdarzenia. Później szeryf Joseph Lombardo przekazał, że na razie służby nie podadzą danych osobowych mężczyzny, który strzelał podczas koncertu. Dodał jednak, że był on w towarzystwie kobiety – Marilou Danlej – która na obecnym etapie jest wciąż poszukiwana.

Czytaj także:

To ona pomagała sprawcy masakry w Las Vegas. Policja opublikowała zdjęcie

Świadkowie zdarzenia informują w rozmowie z CNN, że zgromadzeni usłyszeli odgłosy strzałów, oddanych najprawdopodobniej z karabinów maszynowych. Ludzie zaczęli uciekać i zapanował kompletny chaos. – Byłem w grupie około 12 osób, która schroniła się w pobliskim garażu. Wpadła tam grupa SWAT i wydała komendę: „ręce do góry” – opowiada świadek zdarzenia. – Wiedzieliśmy, że funkcjonariusze byli tak samo zdezorientowani, jak my – zaznaczył. – Później pobiegli w inne miejsce, a nas wyprowadzono na zewnątrz – dodaje.

Na koncercie występowało kilku artystów. Jake Owen i Luke Combs poinformowali za pośrednictwem Twittera, że słyszeli strzały, jednak są bezpieczni.

Na nagraniach z miejsca zdarzenia widać ludzi uciekających z budynku, a także słychać odgłosy co najmniej 60 strzałów z karabinów maszynowych.

Początkowo rzeczniczka miejscowego szpitala poinformowała, że trafiło tam około 20 osób z ranami postrzałowymi. Później Szpital Uniwersytecki w Las Vegas podał, że dwie osoby nie żyją, a 24 są poważnie ranne w wyniku zdarzenia podczas koncertu. Następnie przekazał, że dwie osoby nie żyją, a 14 jest w stanie krytycznym. Po dwóch godzinach od zdarzenia szeryf Joseph Lombardo przekazał informację o co najmniej 20 ofiarach śmiertelnych i ponad 100 osobach rannych.Po godzinie 12:00 liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 50, a liczba rannych do co najmniej 200.

Władze portu lotniczego Las Vegas-McCarran poinformowały, że w związku ze strzelaniną w hotelu Mandalay Bay loty zostały czasowo wstrzymane.