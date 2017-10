Badanie FRA: Muzułmanie czują dyskryminowani w Europie, ale mają duże zaufanie do...

Muzułmanie w Unii Europejskiej mają duże poczucie zaufania do demokratycznych instytucji, mimo doświadczania dyskryminacji i nękania. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA). Sondaż obejmował muzułmańskich imigrantów oraz ich dzieci, urodzone na terenie Unii. Badanie skupiało się na wskaźnikach integracji, doświadczeniach związanych z dyskryminacją, nękaniem, przypadkami zatrzymania przez policję i świadomością praw.

Najważniejsze wnioski płynące z badania mówią o tym, że 76 proc. muzułmanów silnie przywiązuje się do kraju, w którym żyje. Jedna trzecia respondentów poszukujących pracy w trakcie ostatnich pięciu lat odczuwała przejawy dyskryminacji. 42 proc. ankietowanych zatrzymanych przez policję w okresie ostatniego roku twierdzi, iż stało się to z powodów etnicznych.

– Wyniki badań sugerują, że muzułmanie nie są zintegrowani z naszymi społeczeństwami. Z drugiej strony, widzimy zaufanie do instytucji demokratycznych, które jest o wiele wyższe niż do ogółu społeczeństwa – stwierdził Michael O’Flaherty, dyrektor FRA. Dodał też, że każdy przejaw dyskryminacji i nienawiści utrudnia asymilowanie się i zmniejsza szanse na znalezienie zatrudnienia. To stwarza zagrożenie izolowania się jednostek oraz grup, co może mieć niebezpieczne konsekwencje.

Frans Timmermans, wiceszef Komisji Europejskiej przyznał, że martwi się tym, że jedna trzecia muzułmanów czuje się dyskryminowana podczas szukania pracy, ale tylko 12 proc. zgłosiło takie przypadki. Zapewnił też, że Komisja Europejska nie dopuszcza nietolerancji, bo jest to sprzeczne z wyznawanymi przez nią wartościami oraz obowiązującym prawem.

Twórcy badania zasugerowali szereg rozwiązań, np. sankcje z tytułu naruszeń przepisów antydyskryminacyjnych, wzmocnienie zaufania do policji za pośrednictwem ukierunkowanych działań informacyjnych oraz zwiększenie wysiłków na rzecz uczestnictwa muzułmanów w procesach decyzyjnych. Badanie obejmowało 10 527 osób określających się jako muzułmanie. Przeprowadzono je w piętnastu państwach członkowskich UE: w Austrii, Belgii, na Cyprze, w Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, na Malcie, Holandii, Niemczech, Słowenii, Szwecji, we Włoszech i w Zjednoczonym Królestwie.