64-letni Stephen Paddock zabił 58 osób. Jego ojciec był w 10-tce najbardziej poszukiwanych przez FBI

Patrick Benjamin Paddock, w latach 60. i 70. minionego wieku znany był z napadów rabunkowych. W pewnym momencie trafił nawet na listę 10 najbardziej poszukiwanych przez FBI przestępców. Na plakacie FBI, który publikują media za oceanem, przeczytać można, że ojciec zabójcy z Las Vegas "został zdiagnozowany jako psychopata, który wywoływał alarmy pożarowe, by przeprowadzać rabunki w bankach". Śledczy oceniali, że mężczyzna "mógł mieć samobójcze tendencje", a przed jego złapaniem ostrzegali, że może być uzbrojony i bardzo niebezpieczny. W lokalnych mediach odnotowano niebezpieczne zdarzenie z jego udziałem - Paddock usiłował przejechać agenta FBI, który chciał go zatrzymać. Wszystko miało miejsce w Las Vegas, gdzie po kilkudziesięciu latach jego syn dokonał masakry. Wizerunek ojca 64-letniego Stephena do dziś znaleźć można w archiwalnych kronikach FBI.

Benjamin Hoskins Paddock na listę najbardziej poszukiwanych osób przez FBI trafił w 1969 roku. Powodem była ucieczka z więzienia, gdzie miał odbywać wyrok za seryjne rabowanie banków. Ostatecznie znaleziono go 9 lat później. Uciekinier został zdiagnozowany jako psychopata o tendencjach samobójczych.

Sam Stephen Paddock według policji z Las Vegas nie miał za sobą kryminalnej przeszłości. Mowa jest jedynie o przekroczeniu prędkości i, zdaniem niektórych źródeł, drobnych kradzieżach. Brat mężczyzny Erick Paddock w rozmowie z CNN powiedział, że nie ma pojęcia w jaki sposób Stephen mógł pozyskać broń automatyczną. – Miał kilka sztuk broni, ale były to wszystko pistolety, legalnie... mógł mieć długą broń, ale trzymał ją w sejfie – wyjaśnił Eric. Stwierdził także, że życie jego brata jest jak otwarta księga, gdyż wszelkie informacje o nim można znaleźć w rejestrze publicznym. Zapewnił także o braku religijnych i politycznych powiązań.

Co wiemy o ataku