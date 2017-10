Brat zamachowca z Las Vegas: Dowiedzcie się, od kogo wziął karabin maszynowy

– Jestem w szoku. Po tym zdarzeniu rozdzwoniło się wszystkie 5 telefonów. Myślałem, że to jakiś żart. Dostajesz telefon, że twój brat zabił masę ludzi... – mówił Eric Paddoc w rozmowie z dziennikarzami. – Nie ma nawet niczego, co mógłbym powiedzieć. Jak... Mam na myśli, że mój brat to zrobił. To tak jakby... jakby zastrzelił nas. W sensie... jakby zastrzelił moje dzieci. Nie mógłbym być bardziej wstrząśnięty – powtarzał. Przyznał też, że nie miał żadnych oznak nadchodzącego nieszczęścia. – Nie ma niczego. Mogę pokazać nasze smsy, nic tam nie ma. Mam nadzieję, że ktoś się tego dowie, wyjaśni to wszystko, ponieważ sami chcielibyśmy to wiedzieć – mówił.

– Nie będę go wybielał. Był po prostu... facetem. Który czasem dzwoni do mamy, zabiera dziewczynę na ciastka – przyznał. – W jego życiu nie było niczego niezwykłego. Dowiedzcie się lepiej, od kogo wziął karabin maszynowy. Miał zarejestrowanych kilka pistoletów – powiedział. – Jego dziewczyna była po prostu sympatyczną, niską osobą. Pracowała do jednego z hoteli w Vegas. Nie jestem pewien którego, nie pamiętam – przyznał.

Sam Stephen Paddock według policji z Las Vegas nie miał za sobą kryminalnej przeszłości. Mowa jest jedynie o przekroczeniu prędkości i, zdaniem niektórych źródeł, drobnych kradzieżach. Jego brat podkreślał także, że morderca nie miał żadnych szczególnych przekonań politycznych, nie wyznawał żadnej religii i nie chorował psychicznie. – Nic, niczego takiego nie było. On po prostu... zwyczajnie spędzał czas – opisywał brata Eric. Dodawał, że Stephen miał pozwolenie na broń.

