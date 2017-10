Psy uratowane podczas huraganu Harvey pomagały w oświadczynach. Z jakim skutkiem?

Nicole Simone jest założycielką organizacji Redemption Paws, która pomaga psom znajdującym się na terenach kataklizmów. Zwierzęta otrzymują nowy dom lub opiekują się nimi wolontariusze. Partner dziewczyny wziął pod uwagę jej sympatię do zwierząt i postanowił wykorzystać ten fakt w ważnej chwili.

Nicole o oryginalnych oświadczynach poinformowała na Twitterze. „Oświadczył się z pomocą przyjaciół i psów, które zostały uratowane w Houston, dzięki Redemption Paws” – napisała.

Psy pomagały „trzymać" kartki z napisem „Will you marry me?” („Wyjdziesz za mnie?” – red.). Z wpisu wynika, że odpowiedź była pozytywna a cała koncepcja okazała się trafna. Zaręczyny przyczyniły się do nagłośnienia problemu zwierząt, które również mogą stać się ofiarami klęsk żywiołowych takich jak ostatnie huragany. Być może dzięki temu do organizacji zgłoszą się nowi wolontariusze lub osoby chętne na adopcję zwierzaków.

Nie tylko psy

Huragany dotykają także dzikie zwierzęta, które są wyrywane ze swoich naturalnych środowisk. Harvey wyrzucił na ulice południowych stanów USA krokodyle. Irma z kolei podrzuciła jednemu z amerykańskich małżeństw dużą, zdrową świnię. Jej prawowitego właściciela szukano z pomocą lokalnej telewizji NBC4i. Ekolodzy mieli też sporo pracy z ratowaniem zagrożonych gatunków żółwi, przenoszonych przez morskie fale głęboko na ląd.

