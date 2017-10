230 niedźwiedzi polarnych i jeden wieloryb. Turyści zarejestrowali niezwykłe zdarzenie

Galeria:

Niedźwiedzie polarne na Czukotce

Turyści z grupy Heritage Expeditions przepływający obok wyspy Wrangla wchodzącej w skład Czukockiego Okręgu Autonomicznego w Rosji sfilmowali niezwykłe zdarzenie. W rezerwacie na Czukotce w jednym miejscu zgromadziło się blisko 230 niedźwiedzi polarnych w różnym wieku i różnej płci. Zwierzęta zwabił...martwy wieloryb.

Pracownicy rezerwatu przyznają, że jest to bardzo rzadki widok. – Ten wieloryb był ogromny, ważył blisko 110 ton. Dla głodnych niedźwiedzi to była ogromna ilość pożywienia. Z pewnością już z daleka musiały wyczuć jego zapach – tłumaczyła Anastasiia Pietuchowa. Ekspertka dodała, jednak, że takie zachowanie jest dla niedźwiedzi bardzo nietypowe, ponieważ zazwyczaj polują one samotnie.

Pietuchowa zaznaczyła, że niedźwiedzie polarne żyją w ciężkich warunkach. Na świecie zostało ich już tylko około 26 tysięcy, dlatego zostały wpisane przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody na Czerwoną listę gatunków zagrożonych wyginięciem. Głównym zagrożeniem dla gatunku są zmieniające się siedliska oraz problemy ze zdobyciem pożywienia. Zwierzętom nie pomaga również ocieplenie klimatu, które zwiększa ryzyko wystąpienia różnego rodzaju chorób oraz zaburzeń.