To odkrycie zaskoczy wszystkie dzieci. Naukowcy odnaleźli grób świętego Mikołaja

Mikołaj był biskupem Miry, który żył w IV wieku. Pochodził z bogatej rodziny i zasłynął z tego, że dzielił się majątkiem z biednymi i potrzebującymi. Zasłynął również z hojności wobec dzieci. Lubił je obdarowywać szczególnie w swoje święto - 6 grudnia. Po śmierci został szybko uznany za świętego. Współcześnie baśniowa postać dziadka w czerwonym płaszczu z białym futrem jest wzorowana właśnie na świętym biskupie Mikołaju i jest ona wykorzystywana w kulturze masowej przy okazji świąt Bożego Narodzenia.

Od wielu lat toczy się spór o miejsce pochówku świętego Mikołaja. Do tej pory uważano, że w 1999 roku grób biskupa został przeniesiony do włoskiego miasta Bari. To właśnie tam znajduje się bazylika św. Mikołaja. Wątpliwości, jakie przez lata narosły w tej sprawie rozwiewają tureccy archeolodzy. Według naukowców z Antalya's Monument Authority pod starożytnym kościołem w Mirze (obecnie miasto nosi nazwę Demre) w południowej Turcji odkryto grób św. Mikołaja.