„To od Borisa”. Komik „zwolnił” premier w trakcie przemówienia

Premier przemawiała w środę na konwencji Partii Konserwatywnej, która po przyspieszonych wyborach wciąż sprawuje władzę z Wielkiej Brytanii, ale musiała szukać sojuszników w postaci Partii Demokratycznych Unionistów. Szefowa rządu przeprosiła kolegów z formacji za utratę samodzielnej większości, co było skutkiem jej wniosku o skrócenie kadencji.

W pewnym momencie przemówienie premier Theresy May przerwał Simon Brodkin i przekazał jej druk P45. Jest to karta podatkowa używana w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii. Zawarte są na niej dochody oraz kwotę odprowadzonego od nich podatku, a wręczenie druku jest w Wielkiej Brytanii kojarzone ze zwolnieniem z pracy.

Brodkin próbował jeszcze porozmawiać z ministrem spraw zagranicznych Borisem Johnsonem, ale został wyprowadzony przez ochronę. Przed opuszczeniem sali miał stwierdzić, że to Johnson nakłonił go do wręczenia druku szefowej rządu. Gdy Brodkina już nie było, członkowie partii zgotowali premier May owację na stojąco. Na zewnątrz na Brodkina czekała już policja. Funkcjonariusze zakuli go w kajdanki i zawieźli na komisariat.