Co najmniej ośmioro niemowląt zmarło szpitalu w ciągu doby

Fakhruddin Ali Ahmed Medical College and Hospital mieści się w Barpecie w północno-wschodniej części stanu Asam. Najpierw minister zdrowia potwierdził, że zmarło tam w środę pięcioro dzieci. Później szpital przekazał informację o kolejnych trzech zgonach.

Lokalni mieszkańcy uważają, że to wynik ubogiej infrastruktury i opieszałości. Z kolei przedstawiciele tamtejszej służby zdrowia oceniają sytuację jako zbieg okoliczności. Tymczasem stan Asam ma drugą co do liczebności śmiertelność niemowląt w Indiach.

Minister Himanta Biswa Sarma powiedział agencji PTI, że dzieci zmarły na skutek poważnych powikłań występujących u noworodków, a nie ze względu na zaniedbania. – Rozmawiałem z lekarzami i stanowczo zapewnili, że dzieci nie mogły zostać uratowane mimo największych starań z ich strony – dodał minister.

Doniesienia pojawiły się zaledwie miesiąc po ujawnieniu, że niemalże dwieście dzieci zmarło w dwóch szpitalach w Uttar Pradesh.