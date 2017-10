Autokar stanął na trasie rozpędzonego pociągu. Nie żyje 16 osób

Jak podaje Gazeta.ru, do wypadku doszło po tym, jak kierowca autokaru wjechał na przejazd kolejowy. W znajdującej się na torach maszynie zgasł silnik i autokar utknął na drodze jadącego z ogromną prędkością pociągu Sankt-Petersburg – Niżny Nowogród. Ponad 30 pasażerów wyskoczyło z autokaru, próbując wypchnąć go z przejazdu kolejowego. Kierowca nie zarządził ewakuacji i próbował odpalić silnik, widząc sygnały świetlne informujące o zagrożeniu. Personel stacji kolejowej poinformował maszynistę pociągu o pojeździe na torach. Dystans dzielący lokomotywę od autokaru był jednak zbyt krótki, by można było uniknąć tragedii. Hamowanie zaczęło się ok. 300 metrów przed autokarem, jednak pociąg całkowicie zatrzymał się dopiero po około 750 metrach od rozpoczęcia manewru.

Jak podaje Interfax.ru, w autokarze przebywało 57 pasażerów oraz kierowca, rosyjski komitet śledczy ustalił liczbę ofiar śmiertelnych na 16 osób, wśród nich jest jedno dziecko. Reszta pasażerów, która nie zdołała wcześniej opuścić pojazdu, trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami. Z pasażerów pociągu nikt nie ucierpiał.