Dziwaczne stworzenia wyłowione z morskich głębin. Zobacz niezwykłe zdjęcia!

Galeria:

Wyłowione z morskich głębin, wyglądają jak z horroru

Wydawać by się mogło, że praca rybaka jest nudna i monotonna. Rosjanin Roman Fedorstow udowadnia, że jest zupełnie inaczej. Pochodzący z Murmańska, portowego miasta nad Zatoką Kolską położonego w północno-zachodniej części Rosji rybak, wypływa głównie na arktyczne wody Morza Barentsa. Fedorstow pracuje na specjalnym statku - trawlerze, który służy do połowu ryb dennych. Mężczyzna publikuje na swoich profilach na Twitterze oraz Instagramie niesamowite zdjęcia morskich stworzeń, które przypadkowo zaplątały się w jego sieci podczas połowów.