„Inwazja” pająków kątników. Może się ich pojawić nawet 150 mln

Pająki kątniki powszechnie występują w niemal całej Europie. Osobniki żyją zazwyczaj koło 4 lat. Ich jad nie jest groźny dla człowieka. Większe osobniki mogą przebić skórę dorosłej osoby, ale nie są one agresywne. Od wielu lat kątniki są jednak prawdziwą zmorą mieszkańców Wysp Brytyjskich. Pająki mogą bowiem osiągać rozmiar nawet 7,5 cm. Zazwyczaj przebywają na zewnątrz, gdzie mają większy dostęp do pożywienia, jednak w okresie godowym, który przypada na jesień zasiedlają głównie ciemne miejsca takie jak piwnice, kąty za meblami czy kwietniki.

Ponadto, bardzo łatwo się rozmnażają.

Jak podaje „The Guardian” , w tym roku w samej Wielkiej Brytanii może się ich pojawić nawet 150 milionów. Wszystkiemu winna jest pogoda. Ciepłe lato sprawiło, że na Wyspach pojawiło się znacznie więcej much, które stanowią pokarm dla pająków. Duża ilość łatwo dostępnego pożywienia doprowadziła do wzrostu populacji pająków. Simon Garrett, dyrektor ds. ochrony zwierząt z Towarzystwa Zoologicznego uspokaja jednak, że pająki niekoniecznie muszą szukać schronienia w domach mieszkalnych. – Brak dostępu do pożywienia sprawia, że mieszkania przestają być dla nich atrakcyjne. Ponadto, jeśli są wysprzątane, wówczas osobniki nie mają gdzie się schować – tłumaczył.

Pytany o to, w jaki sposób uchronić się przed inwazją kątników w domach, Garrett stwierdził, że przede wszystkim należy sprzątać mieszkania, a także uszczelnić drzwi oraz okna i ograniczyć liczbę roślin w domu, ponieważ mogą one przyciągać muchy.