Te optyczne iluzje zachwyciły świat. Zobacz 10 najlepszych nagrań!

Tytuł nagrania: Dynamic Müller Lyer Illusion

Wystarczy inne ułożenie strzałek, by ludzki mózg miał problem z określeniem długości linii



Tytuł nagrania: Mask Induced Filling out

Kolory kompletnie zmieniają percepcję naszego mózgu



Tytuł nagrania: The Shrink and Swell Illusion

Kogo widzimy patrząc w górę w dół?



Tytuł nagrania: Complementary Afterimage

Popatrz 30 sekund na ten obrazek. Takiego efektu trudno się było spodziewać



Tytuł nagrania: The Material Inversion Effect

Metal? Widziany z innej perspektywy wygląda zupełnie jak szkło



Tytuł nagrania: The Windmills of your Mind Illusion

W którą stronę kręcą się kółka?



Tytuł nagrania: Partial Disappearance Illusion

Te trzy obiekty mają identyczny kształt? Lustrzane odbicie pokaże coś zupełnie innego.



Tytuł nagrania: Skye Blue Cafe Wall Illusion

Wystarczy tylko chwila, by ludzkie oko przestało zauważać poziome linie



Tytuł nagrania: TILLA at the beach

Te pale wbite w ziemie na plaży układają się w słowo "Tilla", czyż nie?

Neural Correlate Society każdego roku organizuje konkurs na wideo prezentujące najlepsze optyczne iluzje na świecie. Organizacja określa plebiscyt mianem „święta pomysłowości i kreatywności pierwszej międzynarodowej społeczności badań nad iluzjami”. Przez kilka miesięcy kandydaci mogli zgłaszać swoje nagrania. Warto podkreślić, że nagrania, które biorą udział w konkursie zostały specjalnie przygotowane przez naukowców, którzy przy ich tworzeniu wykorzystali wiedzę dotyczącą działania ludzkiego mózgu i reagowania na poszczególne bodźce. Jak podaje „The Independent” , po burzliwym głosowaniu w piątek 6 października specjalne jury złożone z ekspertów i naukowców wybrało dziesięć najlepszych w ich opinii nagrań. Finałowe głosowanie jest otwarte dla publiczności, każdy może zagłosować na swojego faworyta. Zwycięzca głosowania oprócz prestiżowego tytułu otrzyma również nagrodę finansową. Prezentujemy najlepsze filmiki, które zakwalifikowały się do finału konkursu organizowanego przez Neural Correlate Society.