Niezwykła relacja z „kosmicznego spaceru”. „Dzięki nagraniu każdy może odbyć pozaziemską podróż”

Dwóch rosyjskich astronautów: Siergiej Riazański i Fiodor Jurczkin postanowili wykorzystać nowe technologie do udokumentowania swoich przygód w kosmosie. W sierpniu tego roku kosmonauci podczas wyjścia na zewnątrz międzynarodowej stacji kosmicznej wykonali kilka zadań serwisowych oraz wyrzucili na orbitę kilka mikrosatelitów. Kosmiczny spacer trwał ponad siedem godzin. Rosyjscy astronauci wykorzystali technologię 360 stopni, aby udokumentować swoją podróż. Kompilacja zarejestrowanych nagrań pojawiła się ostatnio w rosyjskiej telewizji.

Trwające ponad 3 minuty nagranie zyskało niezwykłą popularność. W ciągu zaledwie kilku dni filmik obejrzało ponad 288 tysięcy internautów. Twórcy projektu podkreślają, że „dzięki nagraniu każdy człowiek na ziemi siedząc na kanapie we własnym mieszkaniu będzie mógł poczuć, jak to jest być w kosmosie i odbyć pozaziemską podróż” . – Dla nas to również było niezwykłe doświadczenie. Kiedy obejrzeliśmy nagrania, zobaczyliśmy kosmos z zupełnie innej perspektywy – mówił w rozmowie z mediami jeden z astronautów, Fiodor Jurczkin.