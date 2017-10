Rewolucyjny pomysł sieci McDonald's. „Chcemy wyjść naprzeciw naszym klientom”

McDonald's, który od jakiegoś czasu próbuje zerwać z wizerunkiem niezdrowego fast-fooda, wprowadził wiele zmian do swojej oferty. W wielu restauracjach na całym świecie można skorzystać z usług kelnera, który przyniesie nasze zamówienie do stolika. Klienci mogą także dowolnie dobierać składniki niektórych burgerów.

Szefowie sieci postanowili również wyjść naprzeciw swoim wegańskim klientom. McVegan, bo tak nazywa się nowy burger został całkowicie stworzony na bazie warzyw. W charakterystyczną hamburgerową bułkę został włożony sojowy stek oraz warzywa m.in. pomidor, ogórek czy sałata, a także specjalny wegański sos pomidorowy. Nowy produkt jest na razie testowany tylko w jednym miejscu na świecie - fińskiej miejscowości Tampere. Będzie on dostępny do 21 listopada. Po tym okresie władze sieci zdecydują o ewentualnym wprowadzeniu wegańskiego burgera na stałe do oferty McDonald's. – Chcemy wyjść naprzeciw naszym klientom i poszerzyć naszą ofertę – tłumaczą przedstawiciele sieci.